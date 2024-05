Erano stati gli stessi alunni e alunne della scuola Anna Frank di Villa Potenza a chiedere di poter visitare la Questura di Macerata. Il 9 febbraio, infatti, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, nei giardini pubblici di Villa Potenza intitolati al Funzionario, avevano partecipato alla cerimonia di commemorazione e ne erano rimasti colpiti tanto da chiedere di poter entrare nel cuore pulsante della Polizia di Stato.

Così nella mattinata di ieri, 46 ragazzi e ragazze della primaria hanno varcato la soglia dello storico palazzo in piazza della Libertà.

Durante la visita i ragazzi e le ragazze, divisi in gruppi, hanno avuto modo di visitare la Centrale Operativa dove pervengono le richieste di intervento da parte dei cittadini cui spesso segue l’intervento della “Volante” e gli uffici della Polizia Scientifica dove sono state loro mostrate le apparecchiature in dotazione e le tecniche utilizzate in occasione di sopralluoghi. In particolare hanno assistito al procedimento per il prelievo di impronte digitali sul luogo dove sono stati commessi reati.

La visita, guidata da funzionari della Questura ha suscitato grande interesse nei ragazzi e nelle ragazze che hanno posto ai poliziotti numerose domande. Infine è stata mostrata l’auto della Polizia, la cosiddetta “Volante” con tutte le sue dotazioni di bordo, automezzo che da sempre suscita curiosità.