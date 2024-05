Si è insediato nei giorni scorsi nell’sula magna e sala consiliare della scuola Romolo Murri, il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, eletto ad aprile dagli alunni e dalle alunne di quarta e quinta primaria e di tutte le classi della secondaria di primo grado del plesso di Gualdo.

La cerimonia, che ha visto la partecipazione degli studenti che hanno realizzato il progetto, è stata aperta dalla dirigente scolastica dell’IC Leopardi, Simona Sargolini. La dirigente ha sottolineato che il progetto “Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” è stato un’importante occasione formativa per gli studenti, che hanno potuto mettere in pratica la progettazione partecipata.

«Grazie a questo progetto – ha spiegato la dirigente rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze – avete avuto modo di sviluppare competenze preziose come la collaborazione, il problem solving e il senso di responsabilità. Avete inoltre imparato a lavorare insieme per elaborare idee e proposte concrete per migliorare il vostro Paese».

Anche il sindaco di Gualdo, Giovanni Zavaglini, ha espresso grande soddisfazione per il progetto, ricordando che il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze ha funzioni consultive e propositive ed è invitato ad esprimere pareri e proporre alla Giunta ed al Consiglio comunale idee su ambiente, sport, cultura, assistenza ai giovani e agli anziani.

Al termine della cerimonia, il sindaco Zavaglini ha consegnato la fascia tricolore alla neo sindaca, Francesca Ciccarè, e ha augurato buon lavoro a tutta la giunta, composta da Agnese Rommozzi e Alice Annessi, ai consiglieri Nicolò Lai e Sara Zavaglini e ai consiglieri di minoranza Vittoria Belloni e Brando Montagna.

«Un doveroso complimento a tutti i ragazzi e i docenti per l’impegno e l’entusiasmo dimostrato. L’augurio è che questo Consiglio Comunale dei Ragazzi possa dare un importante contributo al miglioramento del Paese e alla crescita dei giovani nella democrazia».