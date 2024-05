Un’altra giornata di sport e di spettacolo è andata in scena al palasport comunale “Albino Ciarapica” Città di San Severino che, dopo le recenti sfide del concentramento under 15 femminile di basket, ha visto protagonisti i ragazzi della categoria under 15 maschile Eccellenza.

Una grande festa per tanti giovani impegnati nei team di ben quattro formazioni: Coigem Pallacanestro Vado, Nutribullet Treviso e poi B.S.L. San Lazzaro Bologna e Fortitudo Francavilla. Bella riuscita dell’evento firmato, ancora una volta dalla Rhütten Basket, presieduta da Francesco Ortenzi e al quale ha portato i suoi saluti, per conto dell’Amministrazione locale, l’assessore comunale allo Sport della Città di San Severino, Paolo Paoloni. Altri concentramenti verranno ospitati a Castelraimondo, Tolentino e Recanati.