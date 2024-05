Il bullismo visto attraverso il cinema e nell’incontro con Simone Riccioni, attore maceratese protagonista e regista del film “Neve” che affronta il tema.

L’opportunità è capitata agli studenti dell’Iis Bonifazi-Corridoni di Recanati nei giorni scorsi. L’incontro è stato animato dall’entusiasmo degli studenti, che si sono mostrati particolarmente interessati a comprendere come il cinema possa veicolare messaggi sociali importanti. Hanno avuto l’occasione di porre numerose domande sia sulla produzione cinematografica sia sull’argomento del bullismo.

«Simone Riccioni – scrive la scuola – si è rivelato non solo un attore di talento, ma anche un comunicatore appassionato e coinvolgente, ha saputo trasmettere agli studenti la sua esperienza sul set e ha risposto alle loro domande con franchezza, offrendo prospettive che hanno stimolato la riflessione. L’evento è stato un’occasione preziosa per gli studenti, siamo fiduciosi che questa esperienza contribuirà a sensibilizzare ulteriormente gli studenti sul tema del bullismo e li spronerà a promuovere un ambiente scolastico più inclusivo e rispetto».