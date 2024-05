Visita guidata al Cosmari di Tolentino e sentiero delle acque a Pieve Torina. Sono state le prime due tappe del Festival dello sviluppo sostenibile a cui ha aderito, organizzando le iniziative, l’associazione “Genitori&Figli per mano”.

Nella serie di uscite di ludodidattica sul campo bambini e bambine hanno toccato con mano il concetto di sviluppo sostenibile.

Durante il primo appuntamento, venerdì 10 maggio, i bambini e le bambine, hanno esplorato il concetto della spazzatura facendo la visita guidata al Cosmari di Tolentino. Hanno visto come si riciclano i vari materiali e quanto lavoro c’è intorno ai rifiuti.

Sabato 18 maggio hanno fatto il sentiero delle acque di Pieve Torina in compagnia dell’esperto che gli ha fatto capire perché l’acqua è chiamata l’oro blu. Hanno osservato la vita che si sviluppa intorno all’acqua e il ruolo dell’uomo nell’ecosistema.

Sabato 25 maggio sarà il turno degli impollinatori per capire che anche gli esseri più insignificanti e piccoli possono essere fondamentali per la vita sulla Terra. Questo incontro si terrà nel Giardino delle Farfalle di Cessapalombo, un piccolo gioiello regionale che resiste nelle terre martoriate dal terremoto.

«Le uscite dell’associazione “Genitori&figli, per mano” – si legge in una nota – sono in linea con la pedagogia del bosco e la natura educante, dove si fa un pieno di esperienze sensoriali, esercizi di motricità, l’aria fresca, valorizzando, scoprendo il territorio e promuovendo il senso civico. Indirettamente tutte le nostre attività promuovono la parità di genere ed ecologia».