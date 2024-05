Gli studenti e le studentesse delle classi quarte dell’Itts Divini hanno partecipato entusiasti e incuriositi all’incontro di formazione di Primo soccorso che si è tenuto nella mattinata di sabato nell’aula magna dell’istituto, con la partecipazione altamente competente e professionale della Croce Rossa Comitato Volontari di San Severino.

Gli studenti, divisi in gruppi, sono stati protagonisti attivi dell’incontro e hanno svolto le varie tipologie di manovre di Primo Soccorso: dalle procedure salvavita BLS (Basic Life Support) come Posizione laterale di sicurezza, Rianimazione Cardio-Polmonare e Disostruzione delle Vie Aeree ad una panoramica informativa sul da farsi in caso di traumi, malori e ferite.

I docenti in servizio hanno vigilato ed osservato le attività dei vari gruppi, partecipando con i ragazzi e le ragazze allo svolgimento delle manovre di soccorso, illustrate e spiegate in modo chiaro ed esaustivo dagli educatori intervenuti del Comitato Cri di San Severino: Marta Palmucci, Stefano Poscia, Michele Cipolletti, Barbara Vagnoni, Martina Panzarani e Michele Marasca ed altri collaboratori volontari.

«Quest’esperienza formativa – scrive la scuola – ha coinvolto notevolmente i ragazzi e le ragazze, consapevoli che ogni manovra appresa, ogni conoscenza di primo soccorso acquisita, in questo primo incontro, potrebbe essere vitale in caso di coinvolgimento diretto o indiretto in situazioni di pericolo o emergenza. Un doveroso ringraziamento ai Volontari del Comitato Cri di San Severino per avere reso possibile questa particolare e indispensabile esperienza formativa, nell’ambito delle attività didattiche relative all’educazione civica».