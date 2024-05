Il Coro Vocinarmonia dell’istituto comprensivo De Magistris di Caldarola, diretto dal maestro Maurizio Maffezzoli, ha partecipato venerdì alla nona edizione della rassegna “Rogoredo in musica”, insieme al coro scolastico di Rogoredo dell’I.C. Pasquale Sottocorno di Milano, diretto dal maestro Alessandro Nardin.

I piccoli cantori, alunni e alunne delle classi quarte e quinte dell’Istituto, hanno eseguito dieci brani per cori di voci bianche, di cui uno con l’accompagnamento dell’Harmonium Orchestra di Rogoredo. I due cori, insieme, hanno concluso il Concerto interpretando il brano Nothing else matters, dei Metallica.

Nella giornata successiva i bambini e le bambine, accompagnati dai loro insegnanti, hanno avuto la preziosa opportunità di visitare il Teatro alla Scala di Milano e di ammirare i principali monumenti della città.

«Con questa uscita – fa sapere il coro – continua l’esperienza altamente formativa del coro d’Istituto, nato nel 2014, cui hanno sempre creduto i docenti e la dirigente scolastica, convinti che la musica, vissuta con gioia, possa essere per i bambini un importante momento di condivisione e collaborazione, capace anche di consolidare relazioni d’amicizia tra alunni provenienti da plessi diversi.

Per dare l’opportunità alle famiglie di godere della performance canora dei propri figli, mercoledì 5 giugno alle 21, il coro si esibirà presso il teatro Comunale di Caldarola.

Tali momenti rimarranno sicuramente tra i ricordi più belli e significativi dei bambini: per questo ci auguriamo di poter riproporre questo tipo di esperienze anche nei prossimi anni».