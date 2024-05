Gaia Acquaticci, studentessa della classe 4°M del liceo scientifico “G.Galilei” di Macerata, al top in chimica.

Nella mattinata di sabato, nell’aula magna del rettorato dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, l’allieva ha meritato un plauso speciale della giuria dei Giochi e campionati internazionali della chimica per l’anno scolastico in corso, fase regionale, sia per i risultati raggiunti che per essere stata la migliore studentessa del liceo “Galilei” di Macerata.

A Gaia vanno i complimenti della dirigente scolastica Roberta Ciampechini e della docente referente del progetto, Marisa Cellini.