I clown dottori tornano a scuola. Ma non perché sono stati bocciati, l’obiettivo è quello di raccontarsi e divertire. Le scuole primarie “Silvio Zavatti” e “Anita Garibaldi” di Civitanova e la scuola secondaria di primo grado “Annibal Caro” sono state coinvolte in un progetto legato alla solidarietà e che vede la collaborazione fra l’istituto comprensivo Ugo Bassi e l’associazione onlus “Il Baule dei sogni” di Ancona.

L’iniziativa nasce dall’obiettivo di offrire agli alunni un’occasione di crescita nella dimensione della socialità. In diversi momenti i clown dottori dell’associazione, in modo giocoso e divertente, hanno saputo coinvolgere i bambini e le bambine e i ragazzi e ragazze portandoli a riflettere sull’importanza dell’aiuto da offrire in situazioni di difficoltà. La loro esperienza ha guidato gli alunni verso la consapevolezza del valore di un sorriso donato a chi e ha bisogno e che riaccende gli occhi di chi lo riceve. Un’esperienza formativa per gli studenti che hanno vissuto un percorso ricco di allegre emozioni.

