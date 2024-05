Educazione stradale nella scuola primaria Olimpia di Montefano. «A partire dalla conoscenza – scrive la scuola in una nota – dei segnali stradali per arrivare a spiegare il modo in cui la collettività si è data delle regole per usufruire di un bene comune: la strada, appunto. Capire questo concetto può fare di ogni utente, fin dalla scuola primaria, un vero “cittadino” nel senso più nobile e alto del termine».

Il progetto “Sicuri in strada” è stato diviso in tre giornate.

Giovedì 18 aprile sono intervenuti i vigili urbani Eleonora Nardi ed Ernesto Cotticelli del Comune di Montefano, accompagnati dall’assessore Mirco Monina. I vigili hanno introdotto l’argomento con un video esplicativo sottolineando l’importanza dell’educazione al rispetto delle regole del codice stradale, attraverso la scoperta dei principali segnali stradali e della prevenzione del rischio.

Lunedì 29 aprile il presidente Marco Tartari e Stefano Scattolini, componenti dell’Associazione “Drunk Monkey Bike” di Appignano, hanno fatto conoscere le parti e le relative funzioni di una bicicletta, i dispositivi obbligatori e quelli utili, nonché le principali regole da rispettare in strada. La mattinata si è conclusa con un’attività pratica nella quale i bambini e le bambine sono scesi in pista svolgendo un percorso nel cortile della scuola, a volte anche ad ostacoli, in sella alle bici fornite dall’associazione, ovviamente protetti dai caschetti.



Infine, venerdì 10 maggio, gli alunni e le alunne si sono recati a “La Casa delle Associazioni” di Montefano a visitare il “Ciclo museo” curato da Sandro Braconi. Alla mostra hanno ammirato numerose biciclette storiche, appartenute in buona parte a cittadini montefanesi, che anche nel secolo scorso, usavano la bicicletta come mezzo indispensabile di spostamento e di lavoro.

Le insegnanti, le alunne e gli alunni della classe 3^A ringraziano tutti coloro che hanno permesso di vivere questa bellissima esperienza…“In bici”!