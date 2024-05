I protagonisti della serie tv “44 Gatti” arrivano a Civitanova per una mattinata imperdibile interamente pensata per i più piccoli. L’appuntamento è previsto sabato 18 maggio, dalle 10 alle 13, nella Marche International School, e si rivolge ai bambini e alle bambine dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie.

Sarà quindi possibile conoscere dal vivo alcuni dei protagonisti di “44 Gatti”, prima produzione prescolare di Rainbow, nata dall’estro creativo del suo fondatore e presidente Iginio Straffi, che ha ottenuto ascolti record fin dal debutto nel 2018 su Rai Yoyo ed è oggi trasmessa in più di 100 paesi e in 20 lingue.

Si partirà alle 10 con i laboratori creativi e didattici condotti dalle insegnanti della scuola, mentre alle 11 si passerà allo show vero e proprio: gli amici-mici Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, insieme a Giada, protagonista di “Rai Miao Dance Lessons”, faranno scatenare tutta la famiglia al ritmo delle canzoni dell’acclamata serie tv. Al termine, dalle 12 alle 13, il “Meet and greet”, durante il quale i più piccoli potranno incontrare i loro beniamini per foto e abbracci. L’evento è gratuito con posti limitati, prenotazioni su whatsapp al numero 3440616213.

Il campus si trova in contrada Foce Asola, nella struttura dell’ex ristorante Orso che il fondatore Iginio Straffi ha rilevato e ristrutturato per realizzare la nuova scuola che, da settembre, aprirà le aule a bimbi, bimbe, ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni, in un percorso didattico per i cicli dell’infanzia, elementare e secondaria di primo grado.