“I mestieri della mamma” è l’ultimo libro dell’artista e comico marchigiano Piero Massimo Macchini. Nel fine settimana sabato alla Piccola Libreria delle Marche, in piazza Leopardi a Recanati, e domenica a Il Vecchio Incasato di Grottammare per la rassegna culturale Librarsi, si è svolta la sua presentazione-spettacolo, ad ingresso gratuito, incentrata sulle tematiche affrontate nel suo lavoro editoriale più recente, dedicato a tutte le mamme del mondo.

Con illustrazioni di Cristina Lanotte, l’albo “I mestieri della mamma” sensibilizza sul tema delle disparità di genere, con un tocco creativo per i più piccini e le più piccine: la mamma è il lavoro più difficile del mondo perché essere mamma è fare tutti i mestieri quasi nello stesso momento (ispettrice igiene, estetista, corniciaia, guardia del corpo, ministra degli esteri, interior designer, controllo merci, meteorologa, elettricista, amministratrice di condominio, dj, infermiera, vigilanza notturna, personal trainer… e molto altro ancora).

Piero Massimo Macchini, artista internazionale, si è esibito in tutti e cinque i continenti portando i suoi lavori di visual comedy con il personaggio Dolly Bomba negli spettacoli “Brainstorming” e “Fuori porta”. In Italia lavora su diversi fronti: teatro, tv, cinema, radio, editoria e web. Per Giaconi Editore ha già scritto la “Trilogia di Provincia”, dove esamina, anzi rivendica, vizi e virtù del marchigiano medio. “I mestieri della mamma”(Giaconi editore) è il suo primo libro per bambini e bambine.