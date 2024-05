Torna al teatro “Giuseppe Verdi” di Pollenza, come ogni anno, l’appuntamento con la Rassegna teatrale Tuttascena che mira alla valorizzazione del linguaggio teatrale anche in ambito didattico, frutto della collaborazione tra il Comune di Pollenza e l’Istituto comprensivo “Vincenzo Monti”. Siamo pronti per una settimana di spettacoli che vedono in scena i giovani attori e attrici di diverse scuole del nostro territorio.

L’attività di animazione teatrale costituisce un momento fondamentale dell’attività didattica e il progetto “Tuttascena”, grazie anche al coinvolgimento di diversi istituti scolastici della provincia di Macerata, ne è la prova. Si porta avanti una tradizione culturale fortemente sentita dai cittadini di Pollenza, che trova un forte consenso anche nelle famiglie degli alunni e delle alunne e nel sostegno di alcuni lodevoli sponsor locali.

IL PROGRAMMA – Si comincia lunedì 13 maggio alle 21 con “Ragazzi senza…(l’ Odissea dei minori non accompagnati)”, a cura della 2^A della scuola secondaria di I° grado dell’I.C. “V. Monti” di Pollenza; martedì 14 maggio doppio appuntamento alle 10,30 con “La verità vi renderà liberi” con la 3^F dell’I.C. “Paladini” di Treia e alle 21 con la classe 1^A della Scuola Secondaria di I° grado dell’I.C. “V. Monti” di Pollenza con lo spettacolo “Don Chisciotte…sono io”. Mercoledì 15 maggio alle 21 l’Istituto comprensivo “E. Fermi” di Macerata in collaborazione con il teatro s.T.A. (sperimentale Teatro A) va in scena con “Le Marche: terra di leggende”. Giovedì 16 maggio, doppio spettacolo alle 10,30 e alle 21: il mattino sarà la volta della classe 4^A della scuola primaria dell’I.C. “Manzoni-Lanzi” di Corridonia con “Gian Burrasca” e la sera della classe 3^A della Secondaria di I grado dell’I.C. “Monti” di Pollenza con “L’ isola”. Si apre il weekend venerdì 17 maggio alle 10,30 con le classi terze dell’I.C. “Lucatelli” di Tolentino con “In arte Lucatelli” e alle 21 con le classi 5^A e 5^B della scuola primaria “C. Urbani” di Casette Verdini con “A piedi sciolti” per poi proseguire sabato 18 maggio alle 10,30 e alle21 rispettivamente con lo spettacolo “Charlie e la fabbrica di cioccolato” a cura delle classi 5^A e 5^B della scuola primaria di Corridonia e “Di qua e di là” allestito dalla 5^A della scuola primaria “A. Frank” di Pollenza.

La rassegna si conclude domenica 19 maggio alle 17 con la manifestazione finale, durante la quale si svolgeranno le premiazioni e ci saranno momenti di musica.

Anche quest’anno sono previsti tre spettacoli fuori rassegna, che vedranno impegnati gli alunni e le alunne della scuola primaria “A. Frank” di Pollenza e quelli della scuola primaria “C. Urbani” di Casette Verdini, da lunedì 20 maggio a giovedì 23 maggio.