Fine settimana “a dimensione di famiglia” a Treia. Domenica 5 maggio, infatti, torna Pompieropoli, i vigili del fuoco tra la gente daranno la possibilità ai più piccoli e alle più piccole di diventare pompieri per un giorno. Sul piazzale del Santissimo Crocifisso dalle 15 saranno allestiti percorsi pompieristici e una palestra di arrampicata per bambini e bambine che potranno per una giornata provare alcune delle attività dei Vigili del fuoco, sotto la supervisione del Comando provinciale.

L’iniziativa, tornata lo scorso anno, si è rivelata un grandissimo successo capace di coinvolgere grandi e piccini in un percorso ludico e che, attraverso il divertimento, si avvicinano alla cultura della sicurezza. Lo scopo finale del progetto è anche quello di avvicinare le nuove generazioni alle attività di volontariato.

Durante la festa pane e nutella, pop corn e zucchero filato per tutti.