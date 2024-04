La scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo E. Medi di Porto Recanati ha avuto in questi giorni, allo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto degli animali, la visita delle Guardie eco-zoofile dell’Oipa (Organizzazione Internazionale protezione animali) che operano nel territorio della provincia di Macerata svolgendo attività di intervento a tutela degli animali d’affezione. Con il progetto “G di gatto” l’attenzione è rivolta a un particolare felino molto diffuso nel territorio, persino venerato nei tempi antichi: il gatto.

«Attraverso immagini e video- si legge in una nota – il gatto è stato presentato a partire dalla storia fino alle sue caratteristiche fisiche, al suo comportamento e al linguaggio che utilizza per comunicare con l’uomo o con i suoi simili. Gli alunni e le alunne, molto interessati all’argomento, hanno compreso l’importanza delle colonie feline presenti nel loro paese, sono venuti a conoscenza delle leggi che tutelano le colonie stesse. Tanti sono stati gli aspetti trattati, le domande scaturite dalla curiosità dei bambini e delle bambine, i racconti delle loro esperienze e la particolare sensibilità sentita verso l’abbandono e il randagismo di tutti gli animali. Hanno chiesto come si diventa una Guardia Zoofila poiché anche qualcuno tra loro vorrebbe contribuire a dar voce agli animali. Tutti insieme hanno realizzato con carta, colori e forbici una colonia di classe con la raffigurazione di gatti dai colori anche immaginari». Per finire ognuno è stato nominato, ricevendo il distintivo Oipa con il proprio nome, “Custode dei gatti”, con il compito di collaborare attraverso la segnalazione di animali in difficoltà o abbandonati. «La Guardia Eco-zoofila Simonetta Costantini – conclude la nota – ci tiene a sottolineare quanto sia importante l’approccio sia educativo che preventivo per respingere atti di crudeltà e violenza sugli animali, sempre più vittime di storie tragiche che oggi troviamo nei fatti di cronaca. Aggiunge, inoltre, che le guardie dell’Oipa di Macerata, coordinate da Laura Raccosta, sono a disposizione delle istituzioni scolastiche per effettuare interventi di sensibilizzazione e informazione rivolte ai piccoli affinché, si auspica, diventino in futuro degli adulti responsabili».