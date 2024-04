Sono diventati paleontologi e paleontologhe e addetti e addette alla cura degli animali in fattoria i bambini e le bambine della scuola d’ infanzia Eugenio Niccolai di Corridonia. Lo hanno fatto durante il loro viaggio d’istruzione alla Città della domenica a Perugia. In un parco grande dove i bambini e le bambine hanno potuto trascorrere una giornata di relax e passeggiare tra la natura, le fiabe e scoprendo il favoloso mondo degli animali.



Sono stati organizzati laboratori didattici che li hanno coinvolti e hanno suscitato curiosità, fantasia e creatività.

Tra questi “Paleontologo per un giorno, alla ricerca di un passato non perduto tra i fossili” e “Tutti in fattoria per stabilire un vero contatto con gli animali offrendo loro le dovute attenzioni”.

«E’ stato un giorno di grande spensieratezza – fanno sapere le insegnanti – senza mai dimenticare il divertimento».