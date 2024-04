Bronzo d’orgoglio con un atleta del Cus Camerino nella coppia marchigiana composta dal camerinese Matteo Belardinelli e Danilo Faso, giocatore della TT. Virtus Servigliano. Il cussino e il compagno hanno conquistato la terza piazza del podio nel doppio maschile Under 15 ai campionati italiani di tennistavolo disputatisi nei giorni scorsi a Terni.

Per il giovanissimo figlio d’arte Matteo Belardinelli (padre e zio giocatori di livello in serie nazionali) si tratta di un’impresa storica per i colori del Cus Camerino. Questa è la prima medaglia tricolore in questa categoria. Il duo ha tenuto alto l’onore ed i colori delle Marche e dei rispettivi club di appartenenza, disputando un grande torneo a Terni, dove sono riusciti ad eliminare anche giocatori sulla carta più quotati.

Per la coppia Faso-Belardinelli, i successi facili nei sedicesimi e negli ottavi, poi una vittoria molto sofferta e prestigiosa ai quarti di finale contro la fortissima coppia laziale Comini e De Biasi (giocatori di serie B1 e B2). Nella semifinale, la coppia Faso-Belardinelli è stata sconfitta dai bravissimi friulani Francesco Trevisan e Paulina Erik del Kras Sgonico (Trieste), che si sono laureati campioni italiani. Poi la medaglia di bronzo, che è la prima del Cus Camerino nella storia dei campionati italiani e va ad aggiungersi al palmares dell’associazione.

Per il fortissimo Danilo Faso, un pongista siciliano di livello attualmente in forza alla squadra di Servigliano (neo promossa dalla A2 alla A1), il bronzo nel doppio è stata la seconda medaglia personale a questi italiani, dove si era aggiudicato il titolo della categoria Under 15. Per Belardinelli stagione di crescita in cui, dopo aver contribuito con il 70% di vittorie personali alla conquista del Cus Camerino del campionato di D/1 a squadre, ha esordito con successo in C/1 contro il Foligno. Belardinelli ha rappresentato le Marche alla Coppa delle Regioni svoltasi a Molfetta e grazie ai punti nel ranking nazionale si è qualificato per gli italiani di Terni.