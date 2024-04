Con una presentazione sui generis – dove sketch comici si sono amalgamati a temi di attualità – si è aperta per il “Filelfo” al Teatro Don Bosco di Tolentino la X edizione della Notte nazionale del liceo classico, evento nato con l’intento di testimoniare l’attualità degli studi classici e l’ineludibile importanza fondativa di radici che proiettano la loro luce sul presente e sul futuro.

La manifestazione vede coinvolta una rete di 350 istituti del territorio nazionale e di altri 14 paesi europei, al lavoro per un intero anno per offrire il meglio di sé. E il classico di Tolentino, anche quest’anno, come nelle edizioni precedenti, ci è riuscito alla grande.

«I 70 studenti e studentesse sul palco – scrive la scuola – appassionati, concentrati, talentuosi, raggianti per il sentirsi parte di una stessa squadra sono stati il perfetto esempio di come questa scuola riesca a coinvolgere e ad accendere passioni oltre che a veicolare i valori e la bellezza del mondo greco-latino e della cultura moderna in un ponte che aiuta a vivere l’attualità con spirito critico e a guardare al futuro con gli strumenti necessari per affrontarlo.



Una serata che ha stupito, strappato sorrisi, emozionato e fatto riflettere. L’anteprima, a cura degli ex studenti Francesco Casadidio, Eleonora Gabrielli e Tommaso Foresi , tra risate e luoghi comuni ha visto la parodia del film “Barbie” come spunto per riflettere anche sulla parità di genere».

Poi spazio a “Rapsodia tebana”. «Un progetto teatrale – ha detto la docente Laura Dionisi che ha curato i testi insieme alla collega Claudia Canestrini, referente del Liceo Classico e della Notte Nazionale per il Filelfo– nato a fine agosto dall’idea di dare un seguito allo spettacolo “Edipus in fabula” messo in scena qualche anno fa». Allora, da un impegnativo ‘taglia e cuci’ e da un’originale rielaborazione in chiave narrativa è stato prodotto il sequel che muove dalla vicenda tragica di Edipo, la cui maledizione si trasferisce sui quattro figli: Eteocle e Polinice che si uccidono a vicenda per il potere, Antigone che lotta per la sepoltura del fratello, in nome delle leggi non scritte dell’amore e della famiglia e infine Ismene che assiste impotente alla distruzione di tutti i suoi cari. Una saga epico tragica in cui il dolore insegna a lottare contro il destino.



Grazie agli estratti che arrivano da Sofocle (“Edipo a Colono” e “Antigone”) ed Eschilo (“I sette contro Tebe”), passando per Anouilh e Pirandello, i 70 studenti e studentesse del Classico “Filelfo” hanno portato sul palco le vicende più toccanti della tragedia greca, dove la regia e le coreografie del bravissimo Fabio Bacaloni hanno trasportato lo spettatore in emozioni senza pari. In scena non emerge solo l’impegno rivolto allo spettacolo, ma il lavoro di cinque anni di lezioni di letteratura e di teatro fatte a scuola, il cui risultato è quello di una rappresentazione attenta all’interpretazione del testo e dei personaggi, ai tempi, alla dizione, alle coreografie e alla disciplina che solo un’arte come il teatro può dare.



Da qui l’esortazione di Laura Dionisi a fine spettacolo rivolta ai genitori presenti: “Siate orgogliosi dei vostri figli, più di quanto non lo siete già. Assecondate le loro inclinazioni perché con questo spettacolo hanno dimostrato di avere tanto da esprimere”.

A grande richiesta – per chi non ha potuto partecipare alla serata di venerdì scorso – “Rapsodia tebana” sarà replicata sabato 11 maggio, alle 21, al teatro Nicola Vaccaj di Tolentino. Sono già aperte le prenotazioni ai numeri 334.5731024 e 338.2180607.

(Foto di Giacomo e Lucrezia Palmieri)