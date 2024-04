Grande successo per lo spettacolo teatrale degli alunni e delle alunne della scuola secondaria “Dante Alighieri”. Circa 20 ragazzi e ragazze delle classi prime e seconde hanno partecipato con grande interesse ad un corso di teatro iniziato a fine novembre, culminato con la realizzazione di uno spettacolo, andato in scena giovedì.

Amici dei giovani attori e attrici, familiari, insegnanti e dirigente scolastico, invitati all’evento, hanno assistito con entusiasmo ai due appuntamenti pomeridiani.

«Lo spettacolo teatrale, “Il circo degli incanti” – si legge in una nota della scuola – ha portato in scena improvvisazione e musica, un susseguirsi esilarante di sketch ideati dagli alunni e dalle alunne sotto la guida esperta della regista Francesca Rossi Brunori che li ha coinvolti in modo attivo, tirando fuori da ciascuno di loro una miriade di competenze forse inesplorate in un comune contesto didattico».

A tale proposito Lavinia afferma: «Questo progetto mi è piaciuto molto perché è stato divertente e mi ha aiutato a superare la timidezza. Prima non avrei mai pensato di fare uno spettacolo davanti a così tante persone. Invece adesso mi sento molto più sicura e sono convinta che questa esperienza mi servirà molto nella vita, perché mi ha dato modo di tirar fuori delle capacità che sapevo di possedere, ma che non ero in grado di esprimere».

Marco aggiunge: «Ho frequentato questo corso di teatro per sconfiggere la paura del palco e ci sono riuscito grazie alla prof. Francesca e ai miei compagni attori con i quali ho stretto una bella amicizia».

La loro esplosiva creatività nell’immedesimarsi in diversi personaggi del mondo circense e un impegno costante hanno fatto meritare ai ragazzi e alle ragazze scroscianti applausi del pubblico, commosso e insieme divertito da tanta bravura. Il mix di entusiasmo e la loro volontà di mettersi in gioco da protagonisti hanno contribuito a rendere il pomeriggio veramente magico. Annalisa emozionata sottolinea: «Davvero una bella esperienza, la vorrei ripetere. Devo dire che i miei compagni di teatro mi mancheranno e spero di ritrovarli il prossimo anno per condividere insieme un nuovo spettacolo. Mi auguro anzi che il numero dei partecipanti possa aumentare perché il teatro diverte e insegna».

La coordinatrice del progetto, la professoressa Romina Ercoli, si complimenta con loro e ringrazia la regista, il corpo docente, il Dirigente Milco Calzetti e la vicepreside Simona Esposito per il supporto e la collaborazione.