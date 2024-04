La fattoria va a scuola

Accade spesso che puntando ad una visita scolastica educativa e formativa per i bambini e le bambine si scelga come meta una fattoria didattica. La scuola dell’infanzia “F.lli Cervi” di Macerata ha invertito l’ordine delle idee invitando l’azienda agraria biologica “Moretti” nei locali e negli spazi esterni del plesso. Gli obiettivi di tale incontro sono stati quelli di mettere a stretto contatto i bambini e le bambine con la natura e gli animali ricreando un luogo di apprendimento e conoscenza dell’ambiente agricolo e della vita delle specie che lo abitano nonché la necessità di instaurare una relazione tra produttore e piccoli consumatori al fine di riscoprire il valore culturale ed ecologico dell’agricoltura.

«La scelta di collaborare con l’azienda agraria biologica “Moretti” – scrive la scuola – ha permesso ai bambini e alle bambine di fare un’esperienza diretta della dimensione rurale attraverso attività concrete delle mansioni che, di solito, si svolgono in campagna. In aggiunta, il rapporto tra bambini e animali da cortile ha promosso lo sviluppo di canali di comunicazione differenti in cui il linguaggio del corpo, la gestualità, insieme alla sensazione rassicurante e calda trasmessa dal corpo e dal pelo degli animali, hanno aiutato i bimbi a sentirsi a proprio agio stimolando una percezione del mondo caratterizzata da pensieri positivi».

Sotto la guida degli esperti dell’azienda Moretti sono stati svolti laboratori di panificazione: partendo dal chicco di grano, osservando la sua macinatura grazie ad un piccolo mulino, il setaccio della farina e la preparazione della massa, sono state create pagnotte “creative” e molto gustose cotte direttamente nel forno della scuola. La semina e il travaso di pomodori, fragole, basilico, fagiolini e calendula hanno dato poi l’opportunità ai bambini e alle bambine di sporcarsi con la terra, apprezzando forme e profumi che Madre Terra offre. Una grande varietà di fresca verdura di stagione ha stimolato, infine, la manipolazione e la conoscenza sensoriale delle primizie, aiutando i bambini e le bambine ad avvicinarsi a cibi non particolarmente graditi ponendo così le basi per un’alimentazione variegata e sana.

La visita “in fattoria” è proseguita con l’incontro di piccoli animali da cortile quali galline, conigli e tartarughe contribuendo alla formazione di futuri cittadini consapevoli delle proprie abitudini e più rispettosi di tutti gli esseri viventi.

«Al termine dell’esperienza – conclude la scuola – l’empatia e la solarità dimostrate da tutti gli alunni e le alunne, confermano come questa giornata sia stata davvero motivante e significativa.

Un ringraziamento speciale all’Azienda agraria biologica “Moretti” per la sua disponibilità e professionalità».