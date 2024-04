Giunti alla terza edizione della “Giornata dei Giusti”, celebrata dagli alunni e dalle alunne della scuola primaria e secondaria di Montelupone. Nel 2022 è stato piantato il primo albero per onorare Gino Bartali, il ciclista che salvò centinaia di vite umane. L’anno scorso, nel 2023 si è scelto di onorare la famiglia Brutti di Amandola, una famiglia di un paesino delle Marche che ha testimoniato a tutta l’umanità che, nonostante le avversità, si può e si deve avere il coraggio di scegliere il Bene. Oggi nell’anno 2024, considerato ciò che sta accadendo nel mondo, si è scelto di onorare non un Giusto, bensì due: Giovanni Paolo II, amatissimo da tutti e considerato il Papa della Pace, e Malala, una bambina musulmana che lotta per il diritto all’istruzione delle ragazze.

«Gli alunni e le alunne- scrive la scuola – dopo aver ascoltato l’albo illustrato “Io sono Adila”, l’autobiografia di Malala Youszefai e alcuni messaggi di Giovanni Paolo II per la celebrazione della Giornata mondiale della pace del primo gennaio 2005, hanno presentato gli elaborati da loro preparati. L’evento si è concluso scoprendo le targhe dedicate ai due Giusti celebrati, realizzate dagli alunni e dalle alunne della scuola Secondaria, e poste accanto all’ulivo piantato per l’occasione. Alcuni alunni e alunne, come gesto simbolico, hanno poi deposto delle matite in un cesto bianco per ricordare a tutti, come diceva Malala, “che a volte basta una matita e molto coraggio per cambiare il mondo”.

Erano presenti la dirigente scolastica Natalia Virgulti, il sindaco Ronaldo Pecora, il consigliere delegato Simone Gambini, il parroco Don Giacomo, Alberto Muccichini presidente del centro culturale Galantara Ratalanga, i carabinieri di Montelupone e le rappresentanti della comunità islamica la signora Maria (Ibsem) e Gariba di Montelupone».