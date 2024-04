La squadra della scuola media Dante Alighieri di Macerata “corre” veloce alle fasi regionali dei campionati studenteschi di atletica leggera su pista.

Si è svolta martedì la fase provinciale che ha visto coinvolte ben 14 squadre rappresentanti di altrettante scuole secondarie di I grado della provincia di Macerata. Gli atleti e le atlete della “Dante Alighieri” di Macerata hanno raggiunto in pullman lo stadio comunale di Civitanova per contendersi l’ambito titolo di campioni e campionesse e qualificarsi alla fase Regionale.



Le squadre composte da sette atleti per la categoria cadetti e sette atlete per la categoria cadette si sono cimentate nelle varie specialità ed al termine la somma dei punteggi meritati ha premiato proprio la squadra delle atlete della secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata. Nella gara della staffetta inoltre la squadra della “Dante alighieri” è arrivata prima assoluta con il tempo di 55 secondi. Degno di lode un’atleta della scuola che si è classificato al primo posto negli 80 metri ostacoli e gareggerà come individualista alla fase Regionale. Un’alunna della 3^E, confessa che era molto in ansia prima della competizione nonostante lei pratichi l’atletica già da qualche anno. «Temevo di far cadere l’ostacolo oppure di farmi male, ma ancor di più avevo paura di rallentare la mia squadra nella gara della staffetta. Certo ormai mi conosco e so che l’agitazione per me è normale, anzi ora penso che mi aiuti a migliorarmi e a dar il meglio di me. In ogni caso questa disciplina sportiva mi ha insegnato che bisogna sempre mettersi alla prova e mai arrendersi».

Una sua compagna di classe, aggiunge: «Io sono stata una delle ultime a gareggiare ed avevo visto la mia squadra dare l’anima per portare la nostra scuola alla fase regionale. Dovevo fare del mio meglio, perciò ho corso più che potevo e nei 1000 metri sono arrivata terza ed ho guadagnato tre punti importanti. Ora andremo alle regionali».

«E’ stata comunque per tutti un’esperienza bellissima – aggiungono – e non solo perché abbiamo vinto, ma anche perché nelle competizioni sportive si vive sempre un clima molto positivo di energia ed adrenalina. Inoltre si conoscono tanti altri ragazzi e ragazze di altre scuole e con alcuni si diventa anche amici.

Ora ci attende la fase Regionale che si svolgerà l’8 maggio ad Ancona».