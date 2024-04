Nel mondo incantato del teatro disegnato di Gek Tessaro, i piccoli spettatori e le piccole spettatrici delle scuole dell’infanzia e del primo anno della primaria dell’Istituto comprensivo Beniamino Gigli di Recanati sono stati trasportati in un viaggio straordinario popolato da creature fantastiche e colorate.

Lo spettacolo dei “Bestiolini”, messo in scena anche con la collaborazione di Lella Marazzini, si è tenuto nella mattina di martedì al Teatro Persiani di Recanati, con il patrocinio del Comune di Recanati: è stata un’esperienza magica, un’occasione per esplorare l’immaginazione attraverso il linguaggio universale dei disegni e degli insetti, ”I bestiolini” appunto.

Gek Tessaro, noto per la sua maestria nel fondere arte visiva e performance teatrale, ha saputo creare un mondo vibrante e coinvolgente che ha catturato l’attenzione dei piccoli spettatori fin dal primo istante: i suoi disegni hanno preso vita sullo schermo, danzando e narrando brevi storie avvincenti che stimolano la fantasia e la creatività. Attraverso la semplicità dei tratti e la vivacità dei colori, i Bestiolini sono diventati veri e propri amici dei bambini e delle bambine, accompagnandoli in avventure straordinarie e insegnando loro importanti valori come l’amicizia, la collaborazione e il rispetto della natura e degli animali.

«Lo spettacolo si è trasformato così – scrive la scuola – in un’esperienza educativa e divertente, capace di lasciare un’impronta indelebile nei cuori e nelle menti dei piccoli spettatori. Ma ciò che rende veramente unico lo spettacolo dei Bestiolini di Gek Tessaro è la sua capacità di coinvolgere attivamente i bambini e le bambine, invitandoli a partecipare alla narrazione e a dare vita ai personaggi attraverso la loro immaginazione. In questo modo, il teatro diventa un luogo di interazione e scoperta, dove i bambini possono esprimere liberamente la propria creatività e sentirsi coinvolti nell’incantesimo dello spettacolo. Questa occasione, offerta dalla Commissione lettura, ha portato lo spettacolo dei Bestiolini di Gek Tessaro a Recanati, opportunità unica per i bambini di avvicinarsi al magico mondo del teatro disegnato, esperienza indimenticabile che li accompagnerà nel loro percorso di crescita e scoperta».