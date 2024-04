Anche a Civitanova è stata celebrata la “Giornata del mare e della cultura marinara” con una serie di iniziative mirate a promuovere la “cittadinanza attiva del mare” per i giovani studenti e studentesse del Maceratese.

Una giornata appassionante per 80 alunni e alunne della scuola primaria Anita Garibaldi di Civitanova e della scuola primaria di Colmurano che, accompagnati dalla Guardia costiera di Civitanova, hanno trascorso la mattinata nel porto immergendosi nella cultura e nelle tradizioni marittime locali.

All’evento, hanno contributo, in modo prezioso e determinante per la buona riuscita della manifestazione, il Club vela Portocivitanova, la Federazione italiana nuoto di Macerata e i pontili dei sodalizi sportivi del porto di Civitanova.

La Guardia costiera ha avviato l’evento con una presentazione sui compiti istituzionali del Corpo e sulle diverse attività che quotidianamente conduce per la tutela dell’ecosistema marino e costiero. La Federazione italiana nuoto di Macerata ha poi illustrato ai piccoli studenti le regole principali da adottare e rispettare per vivere la spiaggia in sicurezza durante i mesi estivi. La mattinata è proseguita con attività pratiche organizzate dal Club vela sul simulatore di vela per poi far visita ai pontili dei sodalizi sportivi, con racconti sulle tradizioni marinare ed attività pratiche di pesca. Gli alunni e le alunne hanno, infine, visitato il porto soffermandosi sulle motovedette dedicate prioritariamente alle operazioni di ricerca e soccorso della Guardia costiera.

Una giornata trascorsa all’insegna del mare, mirata a sensibilizzare ed infondere, nelle giovani generazioni, la consapevolezza del valore della risorsa mare e dell’importanza della protezione dell’ecosistema marino.