Scacchimania a Montefano

Alla scuola primaria Olimpia di Montefano si è concluso il progetto “Scacchimania” con grande soddisfazione di alunni e alunne, insegnanti e genitori.

Al termine di dieci lezioni, che hanno coinvolto tutte le classi della scuola, i bambini e le bambine si sono divertiti in giochi sulla scacchiera gigante a pavimento ed in tornei finali.

«Il progetto, volto ad avvicinare i bambini e le bambine al mondo degli scacchi in modo graduale, ludico ed inclusivo, è stato realizzato con la preziosa collaborazione dell’associazione “La Torre Smeducci” di San Severino. Riccardo Schiavoni ha fatto divertire le classi prima e seconda con giochi psicomotori sulla scacchiera gigante e l’introduzione dei vari pezzi attraverso la storia fantastica del castello. L’Istruttore capo di terzo livello Marco Pelagalli e Gaia Stracci hanno seguito le classi terze, quarte e quinte nell’apprendere le principali regole e strategie del gioco. Ancora una volta il progetto si è dimostrato un’occasione per far crescere i bambini e le bambine divertendosi. Una partita di scacchi nasconde, infatti, abilità logiche, rispetto di regole condivise e degli avversari ma anche creatività e fantasia».

Continua invece fino a giugno il corso di scacchi in orario extrascolastico dal titolo “A Scuola dagli Sport della Mente” che ha riscosso un grande successo tra gli alunni e le alunne dell’Istituto comprensivo.