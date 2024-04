E’ andata in onda questa mattina su Rai 1 la puntata di Maturandi, rubrica di Uno Mattina, che ha avuto come protagonisti studenti e studentesse della 5D indirizzo Audiovisivo e Multimediale del liceo artistico Cantalamessa di Macerata.

Le telecamere Rai sono entrate nell’istituto in via Cioci dove il conduttore Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta, specializzato da oltre venti anni in progetti scolastici incentrati sul mondo emotivo e psicoaffettivo delle giovani generazioni, ha intervistato gli studenti e li ha stimolati a tirare fuori i propri stati d’animo, le proprie emozioni e il proprio sguardo verso il futuro, personale, professionale e sociale. Con molta naturalezza, ha parlato con i ragazzi e le ragazze di autonomia dalla famiglia e del distacco dalla loro origine. Il confronto è continuato attraverso le bellezze di Macerata, aprendo le porte dello Sferisterio, facendo percorrere i saloni affrescati di Palazzo Buonaccorsi e proponendo una passeggiata per la Piazza cittadina con la Torre civica preziosamente adornata dall’orologio astronomico.

«La classe maceratese è stata selezionata – fa sapere la scuola – in occasione di un incontro tenutosi al Teatro di Urbisaglia con il regista, di numerosi film e fiction per la Rai, Luca Brignone e la scrittrice, consulente e autrice per la Rai, Dora Albanese. Durante il convegno, incentrato sui campi d’internamento del territorio maceratese, sono stati proiettati due video, interamente realizzati dagli alunni e dalle alunne della classe 5°D indirizzo Audiovisivo e Multimediale, sull’argomento e la consulente di “Maturandi”, Dora Albanese, colpita dal lavoro di ricerca storica e di storytelling realizzato dagli studenti, ha invitato la classe a partecipare al programma».

“Maturandi”, nato da una brillante idea del Capo-autori della trasmissione Rai “Uno Mattina in famiglia”, e a cura di Stefano Pieri e del regista Andrea Rispoli, è un format dedicato ai giovani e alla visione della realtà storica, culturale e artistica. In particolare in questa edizione il programma si occupa dei ragazzi e ragazze nell’anno conclusivo del loro percorso di studi superiori.