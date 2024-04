Il fumetto “A scuola di legalità con il Commissario Mascherpa”, realizzato dai ragazzi e dalle ragazze della pluriclasse 2/3D dell’Ic Leopardi, plesso di Gualdo, hanno vinto il concorso “Preten-Diamo Legalità”, indetto dalla Polizia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e si sono classificati primi per la categoria secondaria di primo grado.

«Il lavoro – scrive la scuola – si inserisce in un percorso di educazione civica e di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, promosso dalla scuola con il supporto della Polizia di Stato, che ha l’obiettivo di stimolare la riflessione degli alunni e delle alunne sull’importanza della legalità, del rispetto delle regole, del corretto utilizzo di Internet e dei valori della Costituzione. Gli studenti, durante l’anno scolastico, hanno lavorato sulla tematica con i loro insegnanti ed hanno incontrato il personale specializzato delle questure che li ha sensibilizzati sull’importanza della legalità e del rispetto. Il fumetto è stato ideato e realizzato interamente dai ragazzi, guidati dai docenti Anna Ascenzi, Valeria Talamè e Fabrizio Baleani e racconta la storia di Gianfilippo, un ragazzo fragile e vittima di bullismo, che riesce a reagire, a denunciare le ingiustizie subite, e diventare amico dei “bulli” della scuola. Grande la soddisfazione per la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Simona Sargolini, e per tutti i docenti dell’Istituto che hanno seguito i ragazzi e le ragazze nel loro percorso e li hanno accompagnati al Lauro Rossi di Macerata alla consegna del premio in presenza delle autorità del territorio».