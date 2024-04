Campionati delle scienze naturali, è Marco Spinaci, classe 2°A, liceo scientifico “G.Galilei” di Macerata, il primo classificato nelle Marche. Accederà quindi alle finali nazionali che si svolgeranno al Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi. Quarto posto assoluto per Anna Branciari (classe 2C), mentre Tommaso Chiaramoni (classe 3M), per la sezione triennio, si è classificato al quinto posto assoluto.

Sono tre, dunque, gli allievi d’eccellenza dei Campionati regionali delle Scienze che hanno fatto onore al liceo a cui mercoledì la dirigente scolastica Roberta Ciampechini ha rivolto i complimenti, invitandoli in Direzione. Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, il professor Pierfrancesco Cappelloni, e le professoresse Maria Lavinia Perrotta e Silvia Morresi.

«A ciascuno di essi – si legge in una nota – è stato chiesto come hanno approcciato la prova: tutti e tre hanno sottolineato il buon lavoro preliminare effettuato con i rispettivi docenti, che conoscono la competizione delle Scienze per aver aderito allo stesso progetto già da anni. Pertanto hanno fornito ai ragazzi e alle ragazze gli strumenti per uno studio consapevole e approfondito. In particolare, è stato dato risalto sia dai docenti che dagli studenti vincitori al metodo necessario per approcciare il questionario a risposta multipla d’esame».

ieri i tre studenti saranno sono stati ospiti dell’Unicam, sede di Camerino, per la “Giornata in ateneo”, dove hanno potuto effettuare laboratori didattici / seminari riguardanti la biologia e le biotecnologie.

Inoltre sono invitati alla premiazione della Fase Regionale che si svolgerà il 24 maggio nella sede del Liceo “Medi” di Senigallia.

«L’intera comunità scolastica – conclude la scuola – si complimenta con gli studenti, che arricchiscono il liceo scientifico con le loro valide performance e valorizzano l’impegno dei docenti e del Dirigente scolastico, sempre disposti ad accogliere progetto di interesse nazionale».