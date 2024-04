Gli alunni e le alunne delle classi quinte della primaria ” Giacomo Leopardi” di Potenza Picena hanno vissuto un’esperienza di grande valore culturale e civico. Nell’ambito del progetto “Filosofarte”, un percorso di filosofia e storia dell’arte per bambini e bambine, ideato e proposto dalla maestra Lucia Spadoni, già a partire dallo scorso anno scolastico, i ragazzi e le ragazze, dal 21 al 24 marzo, sono stati accompagnati dai loro insegnanti in Sicilia, toccando tappe imprescindibili come Palermo, Monreale e Agrigento. Dall’esperienza del volo aereo, per alcuni il primo della vita, con partenza da Ancona, all’educazione civica con la riflessione proposta dalla maestra Paola Bernabiti a Capaci, nel luogo dedicato alla memoria del giudice Falcone e di tutte le vittime delle mafie, alla comprensione del valore storico-artistico dell’immenso patrimonio presente sull’isola, alunni e alunne hanno sperimentato in modo concreto e divertente concetti basilari.

«Non poco – racconta Matteo Malizia, papà commosso dal racconto del figlio- per una quinta della primaria. Non penso che tante altre scuole in Italia offrano ai loro alunni una simile opportunità. Oltretutto il dottor Riccardo Anselmo, vicesegretario generale dell’area amministrativa dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha riservato un’accoglienza speciale ai bambini, aprendo alcuni spazi del Palazzo dei Normanni, non accessibili ai turisti, spiegandoli ai nostri figli e offrendo loro addirittura un rinfresco nei Giardini Reali del Palazzo. Per tutto ciò, mi sento di ringraziare il gruppo di docenti che ha mostrato una encomiabile passione per la cultura e l’insegnamento nonché il dottor Marco Mazzoni, che ha creduto nell’alta valenza educativa del progetto “Filosofarte”. Un ulteriore ringraziamento lo faccio ad altri tre genitori Michele Ramadori, Farooq Naveed e Pamela Loyola che hanno contribuito alla realizzazione dell’indimenticabile viaggio d’istruzione».