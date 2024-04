La classe 5°D del liceo artistico “G. Cantalamessa” di Macerata è stata scelta per la rubrica “Maturandi”, all’interno di “Uno mattina in famiglia”, trasmissione di Rai 1. La selezione è scaturita durante un incontro al Teatro di Urbisaglia con il regista, di numerosi film e fiction per la Rai, Luca Brignone e la scrittrice, consulente e autrice per la Rai, Dora Albanese. Durante il convegno, il cui tema erano i campi d’internamento del territorio e nello specifico di Urbisaglia, sono stati proiettati due video, interamente realizzati dagli alunni e dalle alunne della classe 5°D indirizzo Audiovisivo e Multimediale, sull’argomento e, dal notevole apprezzamento per il lavoro svolto di ricerca e riprese, la consulente di “Maturandi” Dora Albanese ha ritenuto opportuno proporre agli studenti la partecipazione al programma. Infatti, il liceo artistico di Macerata introduce ed avvia i giovani non solo allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, ma sollecita la ricerca storica e documentaristica con lo scopo di valorizzare la cultura locale per una trasmissione corretta della memoria e dei valori materiali e immateriali di questo straordinario territorio.

“Maturandi”, nato da una brillante idea del Capo-autori della trasmissione Rai “Uno Mattina in famiglia”, e a cura di Stefano Pieri e del regista Andrea Rispoli, è un format dedicato ai giovani, in particolare un’evoluzione delle rubriche degli scorsi anni: “Generazione P”, dedicato ai giovani del secondo e terzo anno delle superiori in tempi di pandemia, e “Generazione Tsunami”, dedicato agli studenti delle seconde classi delle scuole medie. In questa edizione il programma si occuperà dei ragazzi e ragazze nell’anno conclusivo del loro percorso di studi superiori, chiamati a raccontare come vivono uno dei periodi di vita tra i più entusiasmanti e significativi.

La rubrica ‘Maturandi’, che prevede un dibattito in studio dopo il servizio esterno, vuole dedicare tempo e spazio a ragazze e ragazzi che vivono in questi anni una realtà sociale molto complessa e che meritano attenzione da parte del mondo adulto. In questo la Rai conferma il proprio impegno di servizio pubblico con una rubrica di grande valore educativo.

Le riprese si terranno lunedì mattina con protagonisti gli studenti (scelta appositamente dagli Autori del programma), che saranno intervistati da Stefano Pieri, in arte “Psicologo della strada”, in alcuni luoghi simbolo del centro storico della città. Ci si soffermerà in alcuni dei tanti luoghi storici ed artistici tra i più belli, tra cui lo Sferisterio, tempio sacro della musica, un tempo luogo di sport e di svago, la Piazza della Libertà con i suoi edifici cinquecenteschi e la torre dell’orologio astronomico del 1571 e la Galleria dell’Eneide, all’interno dei Musei Civici di Palazzo Bonaccorsi, capolavoro di affreschi di Michelangelo Ricciolini, capostipite di una famiglia di pittori specializzati nella decorazione delle dimore aristocratiche romane tra Sei e Settecento.

Una vetrina, dunque, sia per le giovani generazioni di tutta Italia che per la città stessa. Il servizio andrà in onda sabato 13 aprile, intorno alle 9,45, all’interno della nuova stagione di “Uno Mattina in Famiglia”, con la conduzione di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, in palinsesto ogni sabato, dalle 8:30 alle 10:35, e domenica, dalle 6:30 alle 9:35, su Rai 1.