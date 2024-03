In 18 leggono per legittima difesa

Zeb, la ormai famosa zebra con la scorta di baci ha accompagnato 18 bambini e bambine che con i loro genitori hanno partecipato domenica a “Leggo per legittima difesa” a Potenza Picena. L’iniziativa vuole trasmettere la cultura del libro fin dai primi mesi di vita con lo scopo di mettere in risalto i benefici della lettura ad alta voce e le risonanze cognitive e relazionali.

I promotori di questa iniziativa, Mente e Corpo in Movimento, Caffè dello sport e Trifit Potenza Picena, vogliono sostenere i progetti “Letture animate” e “Birbo chi legge” attivati dalla Biblioteca di Potenza Picena che è stata chiusa a dicembre e per la quale, ancora oggi, non c’è certezza di riapertura.



Il pomeriggio, caratterizzato dall’attività di Fiaba Motoria, organizzata da Marco Giannini e Luigi Dari, proseguito dal laboratorio con i bambini e le bambine sviluppato da Giulia Martellini, si è concluso con il confronto tra i genitori e la pedagogista Barbara Morgoni sull’argomento trattato.

È stato un incontro molto partecipato ed è stata ribadita l’importanza della lettura con tutti i suoi benefici nello sviluppo. Il prossimo appuntamento, domenica 7 aprile, sarà dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 10 anni e si svolgerà presso il Caffè dello Sport a Potenza Picena.