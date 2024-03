Kiara Cris Flores Castro ed Emma Brambatti del liceo classico “Giacomo Leopardi” di Macerata alle finali dei Giochi Matematici della Bocconi

I giochi matematici proposti da Unibocconi si rifanno a una tradizione di quasi 4mila anni: menti brillanti di tutti i tempi hanno “giocato” con la matematica per rilassarsi e per divertirsi, trasmettendo questo passatempo di generazione in generazione. Curiosità, logica e intuizione sono i requisiti necessari per affrontarli.

Requisiti che le studentesse del “G. Leopardi” di Macerata Kiara Cris Flores Castro (4D) ed Emma Brambatti (3D) – entrambe alunne della professoressa Eleonora Passarelli – hanno ampiamente dimostrato di possedere, qualificandosi rispettivamente al 1° posto per la categoria C2 e al 2° posto per la categoria L2 alle semifinali che si sono svolte nei giorni scorsi a Camerino.

Ora le attende la finale del 25 maggio a Milano, all’Università Bocconi, dove avranno modo di confrontarsi con gli studenti provenienti da tutta l’Italia.

«Kiara ed Emma – scrive la scuola – alle quali vanno le congratulazioni e i migliori auguri della dirigente scolastica, Angela Fiorillo, sono la prova dell’alto valore formativo dello studio delle discipline classiche che, lungi da essere esclusivamente nozionistico, rappresenta un allenamento continuo alla logica, alla precisione e al rigore, indispensabili per la matematica e per le discipline scientifiche».