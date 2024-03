Due importanti realtà sportive del territorio stanno testando in questa stagione una novità nella gestione della squadra giovanile dell’under 15. Pallavolo Macerata e Futura Volley Tolentino hanno infatti ottimizzato le risorse, unendo i proprio ragazzi per creare una squadre competitive e a questo punto della stagione i risultati sono positivi.

Non solo i giovani atleti, il progetto vede la collaborazione anche tra staff tecnici delle due società. «È un’iniziativa che rompe gli schemi – racconta coach Alessandro Trucchia, alla guida della Futura Morresi under 15 -. Questo progetto ci permette di allargare la visione, può essere il primo passo per creare un polo maceratese che sarebbe di aiuto alle società e ai ragazzi e le ragazze appassionate di pallavolo. È un’esperienza positiva per me, mi sto trovando bene; non è stato facile mettere insieme due società ma le dirigenze della Pallavolo Macerata e della Futura Volley hanno dimostrato di essere lungimiranti e di avere una visione comune. I ragazzi ne stanno beneficiando: si è alzato il livello della qualità delle squadre e quello degli allenamenti; ci stiamo togliendo le prime soddisfazioni e sono sicuro che potremo crescere ancora tanto».

«L’obiettivo a lungo termine è quello di creare una squadra competitiva – prosegue – Per ora ci teniamo i buoni risultati ottenuti: l’under 15 si è piazzata un gradino al di sotto solo delle squadre più importanti e c’è margine per crescere ancora; nelle ultime di campionato abbiamo superato sia la Lube Civitanova B sia la C e la squadra è saldamente al terzo posto in classifica a soli due punti dalla seconda. Dispiace che non avremo l’occasione di giocarci le Finali Regionali che sono appannaggio soltanto della squadra che termina la stagione al primo posto, ma sono sicuro che avremmo fatto bene.

Potremo però metterci alla prova al torneo di pallavolo che stiamo organizzando, da giocare dopo la fine della stagione, e che vedrà la partecipazione delle migliori squadre delle Marche più alcune formazioni umbre tra le quali la Perugia; sarà l’occasione per capire dove siamo arrivati in questa prima stagione e fare il punto sulla crescita del gruppo». Parallelamente le due società stanno collaborando anche per le formazioni under 17: la Campetella Robotic e la Associati Fisiomed, che comprende i ragazzi dell’under 15 ed è guidata sempre da coach Trucchia. «Per gli under 15 rappresenta un’opportunità di giocare più partite e mettersi alla prova con un contesto più difficile». Questi i primi risultati di un progetto comune che sta premiando un’iniziativa importante da parte della Pallavolo Macerata e della Futura Volley Tolentino.