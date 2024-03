I Pueri Cantores D. Zamberletti di Macerata annunciano il loro concerto spirituale di Pasqua, ‘Avrò Cura di te’, un viaggio musicale che esplora la “cura” in tutte le sue forme, attraverso la voce e l’espressione dei giovani cantori. «In questo concerto ci interessa riflettere sulla cura come essenza dell’essere umano, cura in senso ampio, dell’altro, di quello che ci circonda, degli affetti – spiega il maestro Gian Luca Paolucci – . Questo evento si terrà nella serena atmosfera della chiesa del Sacro Cuore, a Macerata, martedì 26 marzo, alle 21,15, con ingresso libero per tutti coloro che desiderano partecipare come pubblico».

Il concerto trae ispirazione dalla classica favola di Iginio, narrando come fu la Cura a modellarci dal fango, cioè, dalla Terra, e a supplicare Giove per lo spirito. In questa storia, ricca di significati, emerge la figura della Cura, custode dell’essere umano per tutta la vita, come deciso da Saturno chiamato a essere giudice su quale doveva essere il nome della creatura: “Tu, Giove, poiché hai dato lo spirito, alla morte riceverai lo spirito; tu, Terra, poiché hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede forma a questo essere, fintanto che esso vivrà lo possieda la Cura. Poiché però la controversia riguarda il suo nome, si chiami homo, fatto di humus”.

Sotto la guida esperta del maestro Paolucci e di Annarosa Agostini, i giovani saranno accompagnati da Monica Micheli all’arpa e da Luca Mengoni al violino e alla viola. Il repertorio del concerto abbraccerà composizioni tratte prevalentemente dal repertorio della musica moderna e contemporanea, con un omaggio particolare alla produzione di Gabriel Fauré, nel centenario della sua scomparsa, e saranno intervallate da letture di autori come Antoine de Saint-Exupéry, il Padre Francesco Patton e Salvatore Quasimodo, creando un dialogo tra musica e parola. Arricchiscono il programma brani di Rutter, Koksar e composizioni originali del maestro Paolucci, oltre a una reinterpretazione di “Fix You” dei Coldplay, che evidenza la versatilità e profondità del repertorio dei Pueri Cantores. «Invitiamo la comunità di Macerata e tutti coloro che cercano momenti di riflessione attraverso la musica a unirsi a noi in questa celebrazione pasquale, per un’esperienza di vera condivisione e cura dell’anima», sottolinea il maestro Paolucci