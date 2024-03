Una ambita e preziosa targa è stata assegnata dall’Onu al liceo classico linguistico “G. Leopardi” di Macerata che ha partecipato al progetto Nhsmun (National high school model united nations) a New York dal 9 al 16 marzo.

46 studentesse e studenti delle classi quarte e quinte di entrambi gli indirizzi, in qualità di delegate, hanno preso parte alla più grande e completa simulazione dei processi diplomatici unilaterali. La Finlandia e l’Indonesia sono stati i paesi assegnati all’Istituto nel mese di novembre.

«Nella fase di formazione, di studio e di ricerca – scrive la scuola in una nota – gli studenti hanno subito mostrato interesse e curiosità verso le proprie nazioni e gli argomenti non curriculari come Storia del diritto e delle relazioni internazionali e geopolitica. Le lezioni tenute dal professor Uoldelul Chelati Dirar dell’Università di Macerata e dalla professoressa Pamela Grisei del Liceo, all’inizio del corso di formazione, sono risultate particolarmente utili ed efficaci per avviare il lavoro di ricerca richiesto per la stesura dei position paper.

I molteplici temi affrontati nelle diverse Commissioni (Disec, Unicef, Specpol, Uido, Wha, Unhrc, Unesco, Legal, solo per citarne alcune) hanno permesso agli studenti di conoscere e approfondire argomenti come istruzione, disarmo, internet e social media, salvaguardia dell’ambiente, economia globale, energia rinnovabile, narcotraffico, sistema carcerario. Gli studenti si sono distinti nel proporre risoluzioni originali e significative, elogiate dall’Imuna (Organizzazione Educativa non profit formalmente associata al Dipartimento delle Comunicazioni Globali delle Nazioni Unite) al ricevimento dei position paper e fortemente apprezzate dai presidenti di Commissione durante i lavori di simulazione a New York».

L’eccellenza dei lavori di ricerca e di approfondimento nella fase di formazione a scuola e la partecipazione attiva nelle Commissioni a New York sono stati riconosciuti e premiati durante la cerimonia di chiusura dei lavori con un’apposita e ambita targa dedicata, l’unica assegnata ad un Paese Europeo.

Gli studenti e le studentesse sono stati accompagnati dalle docenti di lingua inglese Francesca Giorgetti, Maria Luisa Violini e Sandra Stefania Voltattorni, che hanno seguito i ragazzi e le ragazze nei lavori di simulazione e nelle attività culturali offerte dalla Grande Mela (Moma, 9/11 Ground Zero, Guggenheim, Ellis Island and the Statue of Liberty, Natural History Museum).