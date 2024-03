Cala il sipario domenica sulla rassegna “A teatro con mamma e papà”, la stagione di spettacoli per bambini, bambine e famiglie organizzata al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta dal Comune di Civitanova, da Teatri di Civitanova e da Proscenio Teatro Ragazzi, che vede la direzione artistica di Marco Renzi.

In scena, la compagnia pugliese “Granteatrino”, una formazione con mezzo secolo di attività alle spalle, riconosciuta dal Mic come Teatro di Figura di rilevanza nazionale. Il gruppo porterà la loro ultima produzione La capra ballerina, un mix tra teatro d’attore e pupazzi, uno spettacolo adatto anche ai bambini e alle bambine più piccoli, tutto da vedere e dal divertimento assicurato.

«Siamo arrivati alla conclusione della dodicesima edizione di questa stagione – ha detto Renzi – che, anche quest’anno ha fatto registrare numeri di pubblico davvero importanti, cinque sold out consecutivi hanno riconfermato il grande seguito che il progetto porta con sé. Un piccolo popolo di bambini e famiglie, ha trasformato ogni domenica in un appuntamento di festa e di condivisione, andando ben oltre il valore del singolo spettacolo in scena. Un risultato che certamente si iscrive nello spettacolo e nelle attività culturali in genere, ma che a tutto diritto abbraccia anche la formazione, la crescita e la socialità».

Come oramai tradizione, la rappresentazione sarà preceduta dall’assegnazione di libri e biglietti omaggio per i cinema di Civitanova Marche, un gioco al quale il pubblico partecipa ogni volta con grande divertimento, una sorta di tombola, con tanto di distribuzione di numeri per ciascun spettatore. Un invito alla lettura, come importante momento di crescita e formazione e al contempo una promozione per il cinema come fatto sociale di tutta la famiglia.

L’inizio è alle 17, la biglietteria del Teatro “Annibal Caro” sarà aperta a partire dalle 15,30.

www.ciaotickets.com (costo € 6,50 + € 1,00 diritto prevendita)

Informazioni 0734 440348 – 335 5268147

LA TRAMA – La Capra Ballerina è una fiaba della tradizione regionale italiana dedicata al mondo infantile. E’ uno schema narrativo semplice ma arricchito da infinite varianti e da numerosi colpi di scena. Nella fiaba si narra la storia di una vecchina che, dimenticando la porta di casa aperta, ha una brutta sorpresa. Al suo ritorno una simpatica Capra è entrata in casa e ha chiuso la porta. Che fare? La nonnina, con l’aiuto del fido cane Gustavo, cerca di rientrare a casa ma la Capra non apre la porta. Alcuni animali della fattoria: un bue, un asino e un porcello, giunti in aiuto della vecchina, non ottengono, nonostante la buona volontà, alcun risultato. Quando tutto sembra perduto due topolini, furbi e coraggiosi, riusciranno a risolvere l’inghippo. La soluzione è semplice e allo stesso tempo geniale: l’unione fa la forza perché l’accoglienza è un bene prezioso.