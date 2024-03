Alla “Salvo D’Acquisto” di Macerata la giornata della Matematica è stata celebrata con un torneo di Dama e Scacchi. Il 14 marzo, giornata internazionale del Pi Greco, alla scuola primaria gli alunni e le alunne del tempo modulare hanno partecipato al progetto “Allena…menti”, volto a stimolare il pensiero logico. Raccontano come è andata alunni e alunne della 5B.

La mattinata si è aperta con il torneo di Dama nelle classi prima, seconda e terza ed il torneo di Scacchi nelle classi quarta e quinta. Nelle rispettive aule i bambini e le bambine si sono sfidati in partite individuali, ad eliminazione diretta, che hanno portato ad un vincitore in ogni classe: Riccardo Campetella (classe 1B), Maria Giaconi (classe 2B), Giulia Cognigni (classe 3B), Lorenzo Gualtieri (classe 4B) e Lorenzo Zucchini (classe 5B).

L’istruttore Coni di scacchi, Dante Guglielmi, in collaborazione con gli esperti del Circolo Scacchistico “La torre Smeducci” di San Severino, aveva aperto l’iniziativa nel mese di febbraio con lezioni teoriche e pratiche per far conoscere le regole della dama e degli scacchi agli alunni e alle alunne, che poi, nei giorni successivi, si sono allenati sotto la guida degli insegnanti con partite e simulazioni del torneo.



La giornata è proseguita in palestra, con attività logico-motorie e con la premiazione di tutti i partecipanti, a cui è stato consegnato un attestato, e dei vincitori che hanno ricevuto un piccolo trofeo. Significative sono state le parole dell’istruttore Guglielmi che nel complimentarsi con i bambini e le bambine per l’impegno e l’entusiasmo mostrati ha precisato: «Quello che accade sulla scacchiera e sulla damiera dipende solo da ognuno di noi». A chiudere l’evento sono state le note della collaboratrice scolastica Marte Trapè che con la sua splendida voce ha fatto ballare e cantare i piccoli concorrenti.