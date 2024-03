Domani si festeggerà San Patrizio. Il 17 marzo ricorre secondo gli storici la data della sua morte. Le classi della Scuola secondaria di primo grado di Treia hanno svolto un’accurata ricerca storica su San Patrizio, patrono di Treia e d’ Irlanda preparando la storia illustrata del santo. L’intera attività è stata svolta in lingua inglese e arricchita in disegni di alunne e alunni. L’attività didattica si inserisce nell’ambito delle varie iniziative culturali che il Comune di Treia e la Scuola hanno preparato per celebrare la ricorrenza della festività del patrono.

L’attività didattica è stata coordinata dalla docente Chiara Campagnoli

CHI ERA SAN PATRIZIO – Il suo vero nome era Maewyn Succat, era uno scozzere vissuto nel quarto e quinto secolo dopo Cristo che a sedici anni venne rapito dai pirati irlandesi. Dopo aver passato un periodo come schiavo, fuggì e divenne diacono, cambiando il suo nome in Patrizio. Divenne poi vescovo ed ebbe da papa Celestino I il compito di evangelizzare l’Irlanda. Una delle leggende legate alla sua vita è quella del famoso Pozzo di San Patrizio. Si dice che San Patrizio pregasse in una grotta profondissima al cui interno si trovavano le porte del Purgatorio o forse dell’Inferno.