Bambini e bambine della scuola dell’infanzia “Lo Scoiattolo” di Civitanova in visita al Commissariato.

Accompagnati dalle maestre, stamattina i bimbi e bimbe, come aveva già fatto la scuola “Cipì” hanno visitato il commissariato di polizia con tutti i settori operativi, rimanendo affascinati dalle volanti, dal materiale operativo e dalle attività della polizia. Il grande entusiasmo mostrato ha contagiato anche gli operatori di polizia, che hanno interagito con bambini e bambine in una delicata fase di crescita emozionati per il contatto con gli uomini e le donne in divisa. Il messaggio che si è voluto veicolare è quello del poliziotto come amico, come riferimento per qualsiasi problema riguardante i bambini, le bambine e le loro famiglie, al fine di avvicinare sempre più l’istituzione alle nuove generazioni.