Importante riconoscimento per una delle ragazze della Volley Academy, il settore giovanile della Pallavolo Macerata. Caterina Starace fa parte della squadra under 14 femminile guidata dalla coach Lara Morresi ed è stata scelta dal selezionatore Stefano Gambelli per le convocazioni della Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Regionale Marche – Centro di Qualificazione Regionale. Il Regional Day si è tenuto domenica 10 marzo, presso il Palasport Daniele Principi di Camerano.

Le attività delle ragazze convocate sono state seguite dal tecnico federale Gaetano Gagliardi e le collaboratrici federali Marianna Caravaggio e Martina Renghi, oltre allo staff regionale che comprende tra gli altri il tecnico Giovanni Polidori, che ha lavorato anche con la Volley Academy Macerata lo scorso anno. L’incontro è cominciato alle 14,45 e i test si sono conclusi alle 18, chiudendo un’esperienza importante per Caterina e un riconoscimento al buon lavoro svolto dalla Volley Academy Macerata.