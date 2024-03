Liceali dello scientifico Galilei al Cineteatro Italia di Macerata per assistere in anteprima alla proiezione del film “Neve”, per la regia di Simone Riccioni.

«Molti i temi affrontati ed interpretati dagli attori del cast – si legge in una nota della scuola – che vanta la presenza di numerosi maceratesi, per una pellicola che offre anche la visione di meravigliosi paesaggi e luoghi d’arte della nostra provincia. In particolare, il racconto delle vicende biografiche della protagonista, la giovane preadolescente Neve, prende le mosse da episodi di bullismo/cyberbullismo in cui si trova coinvolta.

L’importanza della prevenzione di tali forme di violenza, che sempre più spesso riguardano giovani in età scolare, ha favorito la presenza in sala, successivamente alla visione del film, di due rappresentanti della Polizia Postale, che hanno chiarito agli studenti e alle studentesse le insidie del web e si sono resi disponibili a rispondere alle loro domande. Pertanto l’iniziativa è rientrata a pieno titolo nel percorso dell’Educazione civica, insegnamento trasversale nella scuola contemporanea».