Nel cuore di Cingoli, l’incontro tra Franca del forno artigianale “Da Franca” in corso Cavour e gli studenti e le studentesse della classe 4Ap – indirizzo Pasticceria – dell’Istituto Alberghiero “G. Varnelli” è stata un’esperienza straordinaria che ha sottolineato il valore della passione e dell’amore per il proprio lavoro. Franca, custode di antiche tradizioni culinarie locali, ha condiviso con i ragazzi e le ragazze la sua appassionante storia. Le sue parole hanno enfatizzato come l’esperienza di vita dedicata alla professione culinaria possa ispirare giovani pasticceri e quel che si è creato è stato uno scambio prezioso di tradizioni e conoscenze tra generazioni: Franca ha tramandato con orgoglio il suo sapere artigianale e ha rivelato come la dedizione alla gastronomia artigianale sia la più potente arma contro avversità, difficoltà e delusioni. «Grazie ai suoi racconti – fa sapere la scuola – la classe 4AP ha potuto conoscere la storia di una donna partita da un piccolo laboratorio gastronomico a conduzione familiare, che l’ha portata ad oggi, all’età di 79 anni, ad una gestione fatta con ardore e tanto entusiasmo: giunta all’età della pensione, Franca aveva ceduto l’attività ad altri, ma purtroppo, senza la stessa passione, il laboratorio non aveva mantenuto il suo splendore.

Con determinazione, nel 2022, ha deciso di riprendere in mano l’attività, restituendole l’antico fulgore. «La sua scelta coraggiosa – scrive la scuola in una nota – di rimettersi alla guida del laboratorio ha permesso ora, per gli studenti e le studentesse del Varnelli di Cingoli, uno scambio fruttuoso di conoscenze tra passato e presente. Oggi “Da Franca” è un rifugio per quanti amano e ricercano la tradizione culinaria, grazie agli squisiti prodotti e dolci tipici che le mani di Franca e quelle di chi la aiuta nella produzione creano con maestria. Questa pittoresca bottega è un esempio di come la passione per le tipicità locali e la qualità dei sapori autentici possano distinguere un negozio nella comunità: Franca, con coraggio e dedizione, ha dimostrato che nei borghi storici di paesi come Cingoli, dove la domenica il profumo del pane sfornato avvolge la tradizione, i piccoli negozi artigianali possono offrire un servizio prezioso e possono competere con l’ampiezza e la convenienza commerciale, diventando un punto di riferimento per la cittadinanza. La sua storia è un esempio tangibile di come la passione possa trasformare sfide in opportunità, ispirando i giovani a seguire le proprie ambizioni e a perseverare anche di fronte alle difficoltà. Franca dimostra che la dedizione alla qualità e all’autenticità può trionfare, creando una connessione preziosa tra quel che è stato e quello che potrà essere».