Grande successo per la rassegna domenicale di teatro per bambini e bambine e famiglie “Che spettacolo ragazzi!” al teatro Giuseppe Verdi di Pollenza, conclusa domenica 3 marzo con l’ultimo dei quattro appuntamenti del cartellone dedicato al teatro ragazzi. Sold out tutte e quattro le date. Soddisfazione da parte di Lagrù Ragazzi, la compagnia che ha organizzato i quattro eventi al Teatro Verdi che, attraverso le parole di Stefano Leva, uno degli attori e organizzatori della compagnia, ha dichiarato: «Lagrù Ragazzi, oltre a produrre spettacoli per l’infanzia e la gioventù, da tanti anni si occupa di organizzare rassegne e festival dedicati ai ragazzi.

Dopo il successo delle scorse edizioni, quest’anno ci siamo impegnati al massimo per portare nuovamente il pubblico a teatro e abbiamo visto che di fatto questa rassegna è diventata un appuntamento fisso sia per i pollentini che per le tante persone provenienti dai paesi limitrofi. Per questo siamo grati alle famiglie venute a teatro e anche all’Amministrazione comunale che anche quest’anno, senza esitazione ha sposato in pieno questo progetto, chiedendo inoltre di aggiungere uno spettacolo in più al programma».

Soddisfazione anche dall’assessore alla Cultura Marco Ranzuglia che ha ribadito: «Siamo pienamente soddisfatti per come sia andata la rassegna. Il teatro da sempre è volano di cultura e socialità, senza distinzione di età ed è questo che ci ha spinto a dedicare una parte di risorse quest’anno alla rassegna, con lo scopo di avvicinare un pubblico apparentemente insolito. Sicuramente, vista la numerosa partecipazione e il plauso da parte dei cittadini di Pollenza, si auspica il proseguimento di iniziative dedicate all’infanzia e alle famiglie anche nei prossimi anni».