La pulizia dei giardini attigui al monumento alla Resistenza maceratese e la riflessione sulle esigenze delle persone affette da Alzheimer e dai loro familiari: sono le due iniziative di forte impatto emotivo proposte dall’Ite A. Gentili di Macerata per la Giornata nazionale della cura delle persone e del pianeta, organizzata dalle Scuole di Pace.

La presidente nazionale dell’Afam Onlus la Manuela Belardinelli ha presentato agli studenti e alle studentesse l’attività dell’associazione che si occupa delle esigenze dei familiari delle persone colpite dall’Alzheimer con il progetto Città Amica. Un approfondimento è stato svolto da Susanna Cipollari, neuropsicologa dell’associazione, che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze in una serie di riflessioni sul concetto di solitudine anche attraverso giochi interattivi. I ragazzi e le ragazze delle classi prime dell’Istituto hanno così potuto partecipare ad una sentita e vibrante conferenza in cui sono state possibili riflessioni sul valore della cura del prossimo e dell’ambiente che ci circonda, affrontando il tema della solitudine e della malattia.

La professoressa Paola Formica, referente dei percorsi di Educazione civica ha messo in evidenza la scelta del corpo docenti di proporre per la Giornata della cura esperienze attraverso cui i giovani studenti mettono in pratica i valori tra i più alti del vivere collettivo: l’attenzione verso chi si trova in difficoltà ed il rispetto degli altri. La dirigente scolastica Alessandra Gattari ha espresso una forte partecipazione emotiva rimarcando che alla base della formazione di validi cittadini c’è la conoscenza e la pratica dei valori che rendono la società una vera comunità fatta di persone responsabili.