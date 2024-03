Percorsi formativi gratuiti rivolti a bambini, bambine e ragazzi per apprendere le basi del pensiero computazionale e dei linguaggi di programmazione: è la nuova iniziativa organizzata dalla Biblioteca comunale Silvio Zavatti per bambini e bambine tra i 7 e i 10 anni e per ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni. I corsi sono gratuiti per chi si iscrive e sono sostenuti da Comune di Civitanova e Regione Marche.

Sempre nell’ambito del progetto Bussola Digitale, il prossimo corso di formazione gratuito si terrà, sempre in Biblioteca, venerdì 8 marzo, dalle 10:30 alle 13:30. Le lezioni sono finalizzate all’acquisizione delle competenze basilari necessarie alla conoscenza e al corretto utilizzo delle principali piattaforme di social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter…). Durante il corso verrà illustrato come iscriversi, come condividere contenuti e come compiere le azioni più basilari nel rispetto delle regole di comportamento necessarie a favorire il rispetto reciproco tra gli utenti.

Info e prenotazioni: 0733 813837 oppure https://bussoladigitale.regione.marche.it/eventi-formativi/

I corsi sono offerti da Regione Marche nell’ambito del progetto Bussola Digitale, finanziato con fondi PNRR in coordinamento con il Dipartimento Transizione Digitale.

Informazioni: 0733 813837

https://bibliotecazavatti.com