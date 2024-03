“Leggo per legittima difesa” è un’iniziativa promossa da Mente e Corpo in Movimento, Caffè dello Sport e Trifit Potenza Picena, con il patrocinio del Comune di Potenza Picena, rivolta a tutti i bambini/ragazzi da 0 a 14 anni.

L’evento si compone di 4 appuntamenti, il primo sarà domenica 10 marzo nella sede di Mente e Corpo in Movimento a Potenza Picena, divisi per fasce di età: 0-3 anni, 3-6 anni, 6-10 anni e 11-14 anni.

“Leggo per legittima difesa” vuole trasmettere la cultura del libro fin dai primi mesi di vita dei bambini e delle bambine, con lo scopo di mettere in risalto i benefici della lettura ad alta voce e le risonanze cognitive e relazionali.

L’iniziativa vuole portare avanti e sostenere i progetti “Letture Animate” e “Birbo chi Legge”, promossi fino allo scorso anno dalla Biblioteca di Potenza Picena chiusa dal 31 dicembre 2023 e, ad oggi, senza nessuna data certa sulla sua riapertura. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ed è gradita la prenotazione.