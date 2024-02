“Chi ha partecipato all’elezione del Presidente della Repubblica? Come si svolgevano le sedute durante la pandemia?”. Sono alcune delle domande rivolte al presidente del Consiglio regionale Dino Latini dai 40 studenti e studentesse dell’Istituto superiore Bramante-Pannaggi di Macerata, in visita nell’Aula consiliare.

Le due classi seconde dell’indirizzo “Costruzioni, ambiente, territorio” e “Servizi culturali e dello spettacolo” sono state accolte a Palazzo Leopardi dal presidente dell’Assemblea legislativa e dal consigliere regionale Romano Carancini.

Dagli scranni ragazze e ragazzi hanno ascoltato un’introduzione alle istituzioni regionali, dalla composizione dell’Assemblea all’iter delle leggi, fino al diritto alla partecipazione. «E’ giusto e comprensibile – ha sottolineato Latini – che voi reclamiate una maggiore partecipazione, un maggiore coinvolgimento nelle decisioni legate ad esempio alla scuola. L’impegno politico, anche alla vostra età, significa difendere i propri diritti e la propria libertà». Ricordando i principi della solidarietà, il consigliere Carancini ha invitato i ragazzi e le ragazze a leggere la Costituzione, «perché ci aiuta ad essere cittadini consapevoli e a saper scegliere». In ricordo della visita formativa gli alunni e le alunne, accompagnati dalle insegnanti, hanno ricevuto la pubblicazione “Conoscere il Consiglio” e una copia della Carta costituzionale.