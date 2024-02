L’Hockey Potenza Picena supera in finale il Bologna con il punteggio di 3 a 2 e si laurea campione d’Italia under 14 indoor maschile. I ragazzi allenati da Stefano Muscella portano a casa il titolo tricolore, ad ulteriore conferma della bontà del lavoro svolto in questi ultimi anni dalla società potentina con un settore giovanile in crescita, numericamente e qualitativamente, e le due squadre maggiori, sia la femminile che la maschile, in Serie A1 Nazionale.

E’ stato un percorso netto quello dei biancoverdi marchigiani che hanno chiuso l’intera stagione a punteggio pieno e con un ruolino di marcia che ha fatto registrare ben 62 reti realizzate.

Nella fase finale di play off a Pescara, capitan Romoli & C. hanno regolato nell’ordine Torino (7 – 5), Riva del Garda (5 – 4) e l’Hockey Adige (8 – 2) arrivando in finale contro il Bologna.

Ciliegina sulla torta, Simone Fermanelli è stato premiato come miglior giocatore della fase finale.

Questo il team neo campione d’Italia: Joseph Rosciani, Lorenzo Chiaramoni, Cristian Melatini, Simone Fermanelli, Galles Diop, Riccardo Romoli, Gioele Valentini, Marco Torresi, Elia Feliziani e Mattia Doffo. Allenatore Stefano Muscella.