Nel cuore della Panatta Sport

Una visita alla scoperta della Panatta Sport con gli alunni e le alunne della 3L e 4L del Progetto Sport dell’Ite “Gentili” di Macerata. A riceverli nell’azienda del settore delle macchine isotoniche per l’allenamento muscolare, Chiara Galli che ha raccontato ai giovani la storia legata a doppio filo a quella del suo fondatore Rudy Panatta e come da una passione unita ad una grande visione sia scaturita questa realtà. Durante il tour dell’azienda è stato possibile vedere ogni aspetto della produzione dei macchinari.

«La professoressa Paola Galli, referente de Progetto Sport – scrive la scuola in una nota – ha evidenziato la valenza di questa visita per i giovani dell’Ite in una realtà che si occupa di cultura fisica, dove rapportarsi con tutti i settori strategici come l’amministrazione e il marketing risulta cruciale e poterli vedere da vicino ha sicuramente dato una grande spinta motivazionale. Alla fine del percorso conoscitivo gli ospiti sono stati accolti nella mensa aziendale dove è stato offerto il pranzo; la dirigente Alessandra Gattari ha sottolineato che la collaborazione tra scuola e territorio è fondamentale in primo luogo per la formazione degli studenti che possono conoscere e vedere da vicino realtà eccellenti che operano a pochi passi da noi».