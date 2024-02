La polizia scientifica di Macerata, aderendo all’invito fatto dai rappresentanti d’Istituto in occasione della settimana culturale, si è trasferita giovedì per una mattinata intera nell’auditorium dell’IIS Matteo Ricci di Macerata.

Oltre 400 studenti e studentesse hanno potuto ascoltare gli operatori della scientifica di Macerata che hanno raccontato la loro esperienza illustrando gli strumenti a disposizione del reparto più specializzato nelle investigazioni della polizia di Stato. Dalla simulazione di un sopralluogo per omicidio, alla repertazione delle impronte, sino alla dimostrazione della balistica, gli studenti e le studentesse più curiosi hanno potuto apprezzare spiegazioni tecniche su strumentazioni sofisticate e tecnologie moderne a disposizione per la risoluzione dei casi più complicati.

Tanti infine i giovani appassionati che hanno posto domande soprattutto su come si può entrare a lavorare in un settore così specializzato.